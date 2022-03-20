UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Луганской области нет ни одного населенного пункта, не обстрелянного оккупантами, - ОВА

Фото: в Луганской области обстреляны все населенные пункты (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты обстреляли все населенные пункты Луганской области. По предварительным данным, с начала войны погибли по меньшей мере 66 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В Луганской области нет ни одного населенного пункта, который бы не пострадал от россиян. Наши города теперь многоэтажные руины, каждый район как из фильмов ужасов", - говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что по состоянию на 20 марта известно о 66 погибших мирных жителях. Однако точное число жертв уточняется, поскольку некоторые остаются под завалами.

"Погибшие...орки загубили 66 жизней, а сколько до сих пор лежат в местах стрельбы… Скольких мы не можем по-человечески похоронить", - добавил глава области.

Напомним, за прошедшие сутки вражеские силы разрушили 24 дома в Луганской области. В результате обстрелов погибли три человека, из них двое - дети.

Кроме того, известно, что 100 тысяч жителей Луганской области остаются без электроэнергии из-за постоянных обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в УкраинуЛуганск