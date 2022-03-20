У Луганській області немає жодного населеного пункту, який не обстріляли окупанти, - ОВА

"На Луганщині немає жодного населеного пункту, який би не постраждав від росіян. Наші міста тепер багатоповерхові руїни, кожен район як з фільмів жахів", - йдеться у повідомленні.

Гайдай зазначив, що станом на 20 березня відомо про 66 загиблих мирних жителів. Проте точна кількість жертв уточнюється, оскільки деякі залишаються під завалами.

"Загиблі…орки занапастили 66 життів, а скільки досі лежать в місцях стрілянини… Скількох ми не можемо по-людськи поховати", - додав очільник області.