В Луганской области из-за обстрелов более 146 тысяч потребителей остались без света

По состоянию на утро 12 апреля в Луганской области обесточены 36 населенных пунктов - 22 полностью, 14 частично. Без света остались 146 490 потребителей.

Кроме того, газоснабжение полностью отсутствует в 31 населенном пункте, еще у 7 - газа нет частично.

Водоснабжение отсутствует в Рубежном, Попасной, частично в Лисичанске. Однако наихудшая ситуация в Северодонецке и Горном. Там повреждены все коммуникации, поэтому жители лишены воды, света и газа.

"Ночной обстрел окрестностей Северодонецка и Горного, в том числе фосфорными снарядами, имел катастрофические последствия. Разрушены почти все коммуникации. Люди сидят без света, воды и газа. Ремонтники обследуют места аварий, но повреждений очень много. Пытаемся восстановить все, что сможем. Но с каждым днем ремонтных бригад в области все меньше", - отметил председатель ОВА Сергей Гайдай.