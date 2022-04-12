RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Луганській області через обстріли понад 146 тисяч споживачів залишилися без світла

Фото: у Луганській області проблеми з комунальними комунікаціями (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Луганській області через постійні обстріли проблеми з комунальними комунікаціями. Без електроенергії залишилися понад 146 тисяч споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

Станом на ранок 12 квітня у Луганській області знеструмлені 36 населених пунктів - 22 повністю, 14 частково. Без світла залишилися 146 490 споживачів.

Крім того, газопостачання повністю відсутнє у 31 населеному пункті, ще у 7 - газу немає частково.

Водопостачання відсутнє в Рубіжному, Попасній, частково в Лисичанську. Проте найгірша ситуація у Сєвєродонецьку та Гірському. Там пошкоджені всі комунікації, тому мешканці позбавлені води, світла та газу.

"Нічний обстріл околиць Сєвєродонецька та Гірського, у тому числі фосфорними снарядами, мав катастрофічні наслідки. Зруйновані майже всі комунікації. Люди сидять без світла, води і газу. Ремонтники обстежують місця аварій, але пошкоджень дуже багато. Намагаємося відновити все, що зможемо. Але із кожним днем ремонтних бригад в області все менше", - зазначив голова ОВА Сергій Гайдай.

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти внаслідок обстрілів зруйнували 12 житлових будинків у Луганській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниЛуганськ