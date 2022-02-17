В Луганской области под обстрел попала ж/д станция

Российско-оккупационные войска обстреляли инфраструктурные объекты в Луганской области. В частности, под артиллерийские обстрелы боевиков попала железнодорожная станция Кондрашевская-Новая.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал главы правления "Укрзализныци" Александра Камышина.

"Под обстрелы попала не только станция, но и локомотивное депо и детский сад. Работники станции и депо не пострадали. Пострадал, но не выведен из строя один тепловоз. Повреждены здания депо", - уточнил Камышин.

По его словам, обстрелы прекратились, а станция и депо возобновили работу. Сейчас "Укрзализныця" оценивает повреждения и подсчитывает убытки.