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В Луганской области под обстрел попала ж/д станция

Автор: РБК-Украина

Российско-оккупационные войска обстреляли инфраструктурные объекты в Луганской области. В частности, под артиллерийские обстрелы боевиков попала железнодорожная станция Кондрашевская-Новая.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы правления "Укрзализныци" Александра Камышина.

"Под обстрелы попала не только станция, но и локомотивное депо и детский сад. Работники станции и депо не пострадали. Пострадал, но не выведен из строя один тепловоз. Повреждены здания депо", - уточнил Камышин.

По его словам, обстрелы прекратились, а станция и депо возобновили работу. Сейчас "Укрзализныця" оценивает повреждения и подсчитывает убытки.

Напомним, что сегодня на Донбассе активизировались бои. Оккупанты обстреляли детский садик в Станице Луганской.

Как сообщало РБК-Украина ранее, местные власти города Счастье призвали жителей не покидать дома и оставаться дома из-за вражеских обстрелов.

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