В Луганской области обнаружен большой арсенал оружия и боеприпасов

Фото: изъятый арсенал (facebook.com/pressjfo.news)

Арсенал был спрятан в помещении бывшего кинотеатра

В селе Щедрищево Луганской области сотрудники Национальной полиции, входящие в состав Объединенных сил, обнаружили большой арсенал оружия и боеприпасов в помещении бывшего кинотеатра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу ООС.

Во время осмотра места находки специалисты-взрывотехники обнаружили и изъяли 4 гранатомета РПГ-22, 130 гранатометных выстрела ПГ-7 и 140 пороховых зарядов к ним, 6 корпусов гранат РГД-5, 84 корпуса гранат Ф-1, 83 корпуса гранат РГН, 29 корпусов гранат РГО, 70 дымовых гранат РДГ-2Б, 5 дымовых мин ДМ-11.

Также было найдено 194 взрывателя УЗРГ-2, 129 взрывателей УДО, 80 выстрелов ВОГ, 290 выстрелов ВОГ-17М. Кроме того, было выявлено 80 патронов калибра 14,5 мм с подрывниками МДС, более 28 тыс. патронов калибра 5,45 и более 17 тыс. патронов калибра 7,62.

"Сведения по данному факту внесено в ЕРДР по правонарушениям, предусмотренным ч.1 ст. 413 УК Украины", - сообщили в пресс-службе ООС.

Проходят мероприятия по установлению лиц, которые могут быть причастными к указанному правонарушению по статье "Расточительство или утрата военного имущества".

Фото: изъятый арсенал оружия в Луганской области facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, правоохранители изъяли арсенал оружия у подозреваемых в покушении на координатора С14 Мазура. Было изъято 24 единицы РПГ, 22 ручные гранаты, несколько единиц противопехотных мин, пулемет, почти 5 000 патронов, 10 запалов к ручным гранатам и свето-шумовую гранату.