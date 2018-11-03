В Луганській області виявлено великий арсенал зброї та боєприпасів

Фото: вилучений арсенал (facebook.com/pressjfo.news)

Арсенал був схований у приміщенні колишнього кінотеатру

В селі Щедріщево Луганській області співробітники Національної поліції, що входять до складу Об’єднаних сил, виявили великий арсенал зброї та боєприпасів у приміщенні колишнього кінотеатру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Під час огляду місця знахідки спеціалісти вибухотехніки виявили та вилучили 4 гранатомети РПГ-22, 130 гранатометних постріли ПГ-7 та 140 порохових зарядів до них, 6 корпусів гранат РГД-5, 84 корпуси гранат Ф-1, 83 корпуси гранат РГН, 29 корпусів гранат РГО, 70 димових гранат РДГ-2Б, 5 димових мін ДМ-11.

Також було знайдено 194 підривачі УЗРГ-2, 129 підривачів УДЗ, 80 пострілів ВОГ, 290 пострілів ВОГ-17М. Окрім того, було виявлено 80 набоїв калібру 14,5 мм з підривачами МДЗ, понад 28 тис. набоїв калібру 5,45 й понад 17 тис. набоїв калібру 7,62.

"Відомості за даним фактом буде внесено до ЄРДР за правопорушенням передбаченим ч.1 ст. 413 КК України", - повідомили в прес-службі ООС.

Проходять заходи з встановлення осіб, що можуть бути причетними до вказаного правопорушення за статтею "Марнотратство або втрата військового майна".

Фото: вилучений арсенал зброї в Луганській області (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, правоохоронці вилучили арсенал зброї у підозрюваних в замаху на координатора С14 Мазура. Було вилучено 24 одиниці РПГ, 22 ручні гранати, кілька одиниць протипіхотних мін, кулемет, майже 5 000 патронів, 10 запалів до ручних гранат та світло-шумову гранату.