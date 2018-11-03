ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В Луганській області виявлено великий арсенал зброї та боєприпасів

Новини » Надзвичайні події    03.11.2018 - 01:43
Фото: вилучений арсенал (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: вилучений арсенал (facebook.com/pressjfo.news)

Арсенал був схований у приміщенні колишнього кінотеатру

В селі Щедріщево Луганській області співробітники Національної поліції, що входять до складу Об’єднаних сил, виявили великий арсенал зброї та боєприпасів у приміщенні колишнього кінотеатру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС

Під час огляду місця знахідки спеціалісти вибухотехніки виявили та вилучили 4 гранатомети РПГ-22, 130 гранатометних постріли ПГ-7 та 140 порохових зарядів до них, 6 корпусів гранат РГД-5, 84 корпуси гранат Ф-1, 83 корпуси гранат РГН, 29 корпусів гранат РГО, 70 димових гранат РДГ-2Б, 5 димових мін ДМ-11.

Також було знайдено 194 підривачі УЗРГ-2, 129 підривачів УДЗ, 80 пострілів ВОГ, 290 пострілів ВОГ-17М. Окрім того, було виявлено 80 набоїв калібру 14,5 мм з підривачами МДЗ, понад 28 тис. набоїв калібру 5,45 й понад 17 тис. набоїв калібру 7,62.

"Відомості за даним фактом буде внесено до ЄРДР за правопорушенням передбаченим ч.1 ст. 413 КК України", - повідомили в прес-службі ООС.

Проходять заходи з встановлення осіб, що можуть бути причетними до вказаного правопорушення за статтею "Марнотратство або втрата військового майна".

 

Фото: вилучений арсенал зброї в Луганській області (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, правоохоронці вилучили арсенал зброї у підозрюваних в замаху на координатора С14 Мазура. Було вилучено 24 одиниці РПГ, 22 ручні гранати, кілька одиниць протипіхотних мін, кулемет, майже 5 000 патронів, 10 запалів до ручних гранат та світло-шумову гранату.

На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС У Міноборони підтвердили інформацію про одного загиблого та 2 поранених на Донбасі військових
Новини України Луганськарсенал оружияООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся