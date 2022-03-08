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В Луганской области ночью оккупанты обстреляли жилые дома, садик и интернат

Автор: Наталья Юрченко

В Луганской области в ночь на 8 марта продолжались атаки российских оккупантов. Вражеские снаряды попали в жилые дома, детский сад и психоневрологический интернат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.

Обстрелы в городе Рубежное начались около 22:40. Из-за этого произошел пожар в многоэтажном доме. В результате три человека получили ранения, еще одна женщина погибла.

Кроме того, оккупанты обстреляли жилые кварталы в Кременной. Одна женщина получила ранения.

Также российские захватчики повредили здание областного психоневрологического интерната в Попасной, а под утро снаряд пробил крышу детского сада в Северодонецке.

Глава Луганской области добавил, что сегодня эвакуационного поезда из Лисичанска не будет из-за повреждения путей. Ожидается два поезда из Лимана: ориентировочно в 12:30 и в 17:00.

Напомним, по состоянию на 7 марта в Луганской области 22 населенных пункта полностью лишены электроэнергии, еще 14 - обесточены частично.

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