В Луганській області вночі окупанти обстріляли житлові будинки, садок та інтернат

Обстріли в місті Рубіжне почалися близько 22:40. Через це виникла пожежа в багатоповерховому будинку. В результаті троє осіб отримали поранення, ще одна жінка загинула.

Крім того, окупанти обстріляли житлові квартали в Кремінній. Одна жінка отримала поранення.

Також російські загарбники пошкодили будівля обласного психоневрологічного інтернату в Попасній, а під ранок снаряд пробив дах дитячого садочка в Сєвєродонецьку.

Голова Луганської області додав, що сьогодні евакуаційного потягу з Лисичанську не буде через пошкодження колій. Очікується два потяги з Лимана: орієнтовно о 12:30 і о 17:00.