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В Луганской области невозможно установить количество погибших: в ОВА назвали причину

Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (tribun)
Автор: Иван Носальский

Украина не может установить количество погибших мирных жителей Луганской области из-за высокой плотности обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая во время брифинга.

"Мы не знаем, сколько погибло (гражданских в Луганской области - ред.). Настолько плотные были обстрелы, что иногда люди не могли забрать тех, кто погиб в течение нескольких дней или даже недель", - заявил Гайдай.

При этом он добавил, что те люди, которые пытались забрать тела убитых россиянами людей, могли так же погибнуть под следующими обстрелами.

"Это очень тяжелая ситуация и такой плотности огня не было нигде в Украине, только вот Донецкая и Луганская области попали под такие обстрелы", - добавил глава Луганской ОВА.

Напомним, ранее Гайдай заявлял, что российские оккупанты постоянно пытаются оккупировать Луганскую область, но украинские воины успешно отбивают атаки.

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