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В Луганській області неможливо встановити кількість загиблих: в ОВА назвали причину

Фото: Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА (tribun)
Автор: Іван Носальський

Україна не може встановити кількість загиблих мирних жителів Луганської області через високу щільність обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая під час брифінгу.

"Ми не знаємо, скільки загинуло (цивільних у Луганській області - ред.). Настільки щільні були обстріли, що іноді люди не могли забрати тих, хто загинув протягом декількох днів або навіть тижнів", - заявив Гайдай.

При цьому він додав, що ті люди, які намагалися забрати тіла вбитих росіянами людей, могли так само загинути під наступними обстрілами.

"Це дуже важка ситуація і такої щільності вогню не було ніде в Україні, тільки от Донецька та Луганська області потрапили під такі обстріли", - додав голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, раніше Гайдай заявляв, що російські окупанти постійно намагаються окупувати Луганську область, але українські воїни успішно відбивають атаки.

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