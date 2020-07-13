В Луганской области уже неделю тушат лесной пожар

В Луганской области спасатели продолжают тушить лесной пожар, который возник еще 6 июля в Новоайдарском районе. Сейчас там наблюдается тление отдельных очагов лесной подстилки и древесины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, тление отдельных очагов лесной подстилки и древесины наблюдается в 16, 46 и между 27,35 и 90 кварталами Боровского лесничества. К ликвидации последствий пожара привлечены 714 человек и 160 единиц техники.

Кроме того, на месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения и работает оперативная группа ГСЧС.

Отметим, что лесной пожар в Луганской области охватил площадь около 5 тысяч гектаров. Также известно о пяти погибших.

Напомним, в результате пожара на территории Новоайдарского района Луганской области, в больницу обратился 71 человек, еще 34 человека были госпитализированы, из них 15 детей.

Кроме того, полиция рассматривает три версии возникновения пожара в Луганской области.