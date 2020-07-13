У Луганській області вже тиждень гасять лісову пожежу

У Луганській області рятувальники продовжують гасити лісову пожежу, яка виникла ще 6 липня у Новоайдарському районі. Наразі там спостерігається тління окремих осередків лісової підстилки та деревини.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, тління окремих осередків лісової підстилки та деревини спостерігається у 16, 46 та між 27,35 і 90 кварталами Борівського лісництва. До ліквідації наслідків пожежі залучено 714 чоловік та 160 одиниць техніки.

Крім того, на місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення та працює оперативна група ДСНС.

Зазначимо, що лісова пожежа у Луганській області охопила площу близько 5 тисяч га. Також відомо про п'ятьох загиблих.

Нагадаємо, внаслідок пожежі на території Новоайдарського району Луганської області, до лікарні звернулась 71 людина, ще 34 людини було госпіталізовано, з них 15 дітей.

Крім того, поліція розглядає три версії виникнення пожежі в Луганській області.