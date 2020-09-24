ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Луганской области начали строительство нового КПВВ

Автор: РБК-Украина

В городе Счастье Луганской области началось строительство нового пункта пропуска через линию разграничения сторон. Решение о строительстве нового КПВВ было принято во время встречи Трехсторонней контактной группы 22 июля.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Строительство дополнительного пункта пропуска осуществляется в два этапа. Сначала - обустраивается пешеходное сообщение, потом - автомобильное.

К строительству привлечены личный состав Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, а также представителей военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, рабочих Попаснянского районного водоканала и региональной службы автомобильных дорог.

Самые читаемые новости

Сейчас продолжается строительство дорожной сети и ремонт моста через реку Северский Донец.

Уже расчищен площадка для развертывания сервисной зоны. Кроме того, на отведенный участок доставлены и установлены три мобильных жилых модули.

Открытие нового КПВВ "Счастье" запланировано на 10 ноября 2020 года. Ожидаемая пропускная способность - 10-15 тысяч человек и 3-5 тысяч транспортных средств в сутки.

Напомним, во время заседания ТКГ договорились об открытии двух новых пунктов пропуска на Донбассе до 10 ноября

Ранее сообщалось, что на двух КПВВ на Донбассе до конца года откроют сервисные центры.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЛуганскКПВВООС