В Луганской области за минувшие сутки из-за обстрелов погибло трое людей, - глава ОВА

“Трое погибших и трое раненых российской армией жителей Луганщины, среди пострадавших - малолетний ребенок. Ранение парень 2010 года рождения получил во время плотного обстрела россиянами города Золотое примерно в 20:00 1 мая”, - заявил председатель ОВА.

Также в результате ряда обстрелов в Лисичанске было уничтожено старинное здание многопрофильной гимназии, которая является частью Бельгийского наследия города. По меньшей мере 12 домов уничтожены в Орехове, четыре - в Горном.

Всего 1 мая города и села Луганской области 18 раз подвергались вражеским обстрелам. Только официально зафиксировано разрушение 28 домов.