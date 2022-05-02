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В Луганській області за минулу добу внаслідок обстрілів загинуло троє людей, - голова ОВА

Фото: Сергій Гайдай (Tribun)
Автор: РБК-Україна

Внаслідок низки ворожих обстрілів на Луганщині загинуло троє людей, ще троє - поранені. Серед постраждалих - 12-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

“Троє загиблих та троє поранених російською армією мешканців Луганщини, серед постраждалих - малолітня дитина. Поранення хлопець 2010 року народження отримав під час щільного обстрілу росіянами міста Золоте приблизно о 20.00 1 травня”, - заявив голова ОВА.

Також внаслідок низки обстрілів у Лисичанську було знищено старовинну будівлю багатопрофільної гімназії, яка є частиною Бельгійської спадщини міста. Щонайменше 12 будинків знищено в Оріхові, чотири – у Гірському.

Всього 1 травня міста та села Луганської області 18 разів зазнавали ворожих обстрілів. Лише офіційно зафіксовано руйнування 28 будинків.

Нагадаємо, раніше окупанти взяли в полон водія одного з автобусів із евакуйованими жителями Попасної Луганської області.

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