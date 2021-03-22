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В Луганской области мужчина подорвался на гранате, дело расследуют как теракт

Новина українською → Орехово-Донецкое, Понедельник 22 марта 2021 12:08
В Луганской области мужчина подорвался на гранате, дело расследуют как теракт Фото: место происшествия (mvs.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В селе Орехово-Донецкое (Луганская область) местный житель подорвался на гранате. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины "Террористический акт".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщается, это село граничит с оккупированной территорией. Трое местных жителей выносили доски из сарая и грузили их в прицеп.

"Во время поднятия в сарае доски с земли произошел взрыв, в результате которого один из мужчин получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Фото: место происшествия (mvs.gov.ua)

В МВД сообщили, что сейчас проводится досудебное следствие.

"С места происшествия были изъяты металлические обломки (вероятно, от гранаты Ф-1) и взрывателя, которые будут направлены на экспертизу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 1 марта на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. В результате происшествия один украинский военный получил боевое ранение, еще восемь - боевые травмирования.

Отметим, за минувшие сутки боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину". Применяли гранатометы и минометы.

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