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Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину". Применяли гранатометы и минометы

Новина українською → Донбасс, Понедельник 22 марта 2021 08:11
Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину". Применяли гранатометы и минометы Фото: украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем вблизи Водяного, что на Приазовье. Также использовал ручные противотанковые гранатометы для обстрела украинских позиций возле Лебединского.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", - сообщили в штабе.

В ООС добавили, что обо всех фактах нарушений со стороны боевиков украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

С начала текущих суток, 22 марта, было зафиксировано одно нарушение "тишины". Вблизи Богдановки боевики применили автоматические станковые гранатометы.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в штабе.

Ранее РБК-Украина писало, что на оккупированной территории Донецкой области обнаружили два объекта скопления военной техники боевиков.

Также сообщалось, что в субботу в результате обстрела боевиков на Донбассе погиб украинский военный.

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Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину". Применяли гранатометы и минометы
Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину". Применяли гранатометы и минометы
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