ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Луганській області чоловік підірвався на гранаті, справу розслідують як теракт

Новость на русском → Оріхове-Донецьке, Понеділок 22 березня 2021 12:08
У Луганській області чоловік підірвався на гранаті, справу розслідують як теракт Фото: місце події (mvs.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У селі Оріхове-Донецьке (Луганська область) місцевий житель підірвався на гранаті. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 Кримінального кодексу України "Терористичний акт".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, це село межує з окупованою територією. Троє місцевих мешканців виносили дошки із сараю та грузили їх у прицеп.

"Під час підняття у сараї дошки з землі стався вибух, внаслідок якого один з чоловіків отримав тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце події (mvs.gov.ua)

У МВС повідомили, що зараз проводиться досудове слідство.

"З місця події були вилучені металеві уламки (ймовірно від гранати Ф-1) та підривача, які будуть спрямовані на експертизу", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, 1 березня на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовий автомобіль. В результаті події один український військовий отримав бойове поранення, ще вісім - бойові травмування.

Зазначимо, за минулу добу бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу". Застосовували гранатомети і міномети.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події подрыв Теракт
NEWS
Рада ЄС затвердила нові санкції проти Росії через порушення прав людини
Рада ЄС затвердила нові санкції проти Росії через порушення прав людини
DAILY
Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію