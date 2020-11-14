В Луганской области на месте пожаров волонтеры высадили более 10 тысяч деревьев

В Луганской области волонтеры высадили более 10 тысяч саженцев на 3 гектарах будущего леса для восстановления пострадавших от пожаров массивов. Саженцы привезли из Львовской области.

Об этом сообщил председатель Львовского областного совета, член "Европейской солидарности" Александр Ганущин, который и выступил с этой инициативой.

"Львовский гай на Луганщине. Именно здесь недавно российские оккупанты пустили сюда красного петуха, который уничтожил тысячи гектаров леса", - сообщил он.

По его словам, около двух сотен человек за час высадили все и создали частичку будущих ”зеленых легких" Луганской области.

Как рассказывает председатель Луганской территориальной парторганизации Сергей Шакун, волонтеры с Тернопольщины и Одесской области на следующей неделе также передают тысячи саженцев пострадавшим районам Луганщины.

Отмечается, что саженцы сосны выращены во Львовском лесном перинатальном центре - совместном проекте лесной отрасли Львовщины, Львовского областного совета и Львовской областной государственной администрации.

"Почему мы это делаем? Потому что нам небезразлична наша страна. Которую нужно вместе сшивать", - убежден Ганущин.

Напомним, в начале октября в Луганской области снова вспыхнули пожары. Огонь подобрался к Северодонецку, а также повредил КПВВ "Станица Луганская" на линии разграничения.

В результате пожаров в Луганской области погибли 11 человек. Еще 17 человек были госпитализированы.