ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Луганской области локализовали два очага пожаров

Автор: РБК-Украина

В Луганской области спасатели локализовали два очага пожаров сухой травы и лесных насаждений. Локализованы очаги вблизи сел Лобачево и Лопаскино.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас вблизи этих населенных пунктов нет открытого огня. Спасатели продолжают тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины.

Напомним, масштабные пожары в Харьковской области вспыхнули 2 сентября на территории Двуречанского лесничества. На момент прибытия спасателей пожар охватил около 80 га, позже он распространился на площадь в 500 га.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области ликвидировали один из очагов пожара вблизи села Клугино-Башкировка.

Кроме того, в Харьковской области из-за пожаров объявили чрезвычайную ситуацию.

Добавим, что пожары продолжают ликвидировать в Луганской области. Во время тушения пожаров погиб один украинский военный.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Луганскпожар