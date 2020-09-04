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У Луганській області локалізували два осередки пожеж

Автор: РБК-Україна

У Луганській області рятувальники локалізували два осередки пожеж сухої трави та лісових насаджень. Локалізовано осередки поблизу сіл Лобачеве та Лопаскине.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зараз поблизу цих населених пунктів немає відкритого вогню. Рятувальники продовжують гасіння окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини.

Нагадаємо, масштабні пожежі в Харківській області спалахнули 2 вересня на території Дворічанського лісництва. На момент прибуття рятувальників пожежа охопила близько 80 га, пізніше він поширився на площу в 500 га.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області ліквідували один з осередків пожежі поблизу села Клугино-Башкирівка.

Крім того, в Харківській області через пожежі оголосили надзвичайну ситуацію.

Додамо, що пожежі тривають заходи з ліквідації в Луганській області. Під час гасіння пожеж загинув один український військовий.

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