В Луганской области локализовали два очага пожаров

Фото: пожар в Луганской области (dsns.gov.ua)

В Луганской области спасатели локализовали два очага пожаров сухой травы и лесных насаждений. Локализованы очаги вблизи сел Лобачево и Лопаскино.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас вблизи этих населенных пунктов нет открытого огня. Спасатели продолжают тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины.

Напомним, масштабные пожары в Харьковской области вспыхнули 2 сентября на территории Двуречанского лесничества. На момент прибытия спасателей пожар охватил около 80 га, позже он распространился на площадь в 500 га.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области ликвидировали один из очагов пожара вблизи села Клугино-Башкировка.

Кроме того, в Харьковской области из-за пожаров объявили чрезвычайную ситуацию.

Добавим, что пожары продолжают ликвидировать в Луганской области. Во время тушения пожаров погиб один украинский военный.