В Луганской области ликвидировали еще один очаг пожара

В Луганской области ликвидировали еще один очаг лесного пожара. Таким образом уже ликвидированы 7 из 8 очагов возгорания.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Так, по состоянию на 5 октября ликвидированы пожары:
Вблизи села Ольховое Станично-Луганского района на площади 2 тысячи га локализован.
"Таким образом, по состоянию на 10:00 5 октября 7 очагов ликвидированы, 1 очаг локализован, принимаются меры по локализации очага пожара лесного массива в районе с. Смоляниново, ситуация контролируется", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, масштабные лесные пожары в Луганской области вспыхнули 30 сентября. Жертвами пожаров стали 11 человек.
Также РБК-Украина писало, что по фактам пожаров в Луганской области правоохранители открыли 11 дел. Также к уголовным делам по фактам пожаров приобщили видеозапись, на которой видно, как российские наемники из оккупированных районов Луганской области пытались поджечь сухую траву.