В Луганской области ликвидировали еще один очаг пожара

Фото: тушение пожара в Луганской области (dsns.gov.ua)

В Луганской области ликвидировали еще один очаг лесного пожара. Таким образом уже ликвидированы 7 из 8 очагов возгорания.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, по состоянию на 5 октября ликвидированы пожары:

вблизи с. Байдовка Старобельского района на площади 50 га;

вблизи с. Чмыровка Старобельского района на площади 50 га;

вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района на площади 20 га;

вблизи населенных пунктов Лобачево и Геевка Станично-Луганского района на площади 1 400 га;

вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района на площади 6 га;

вблизи населенных пунктов Трехизбенка, Муратово и Капитаново Новоайдарского района на площади 2,6 тыс. га;

вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское на площади 6 тыс. га.

Вблизи села Ольховое Станично-Луганского района на площади 2 тысячи га локализован.

"Таким образом, по состоянию на 10:00 5 октября 7 очагов ликвидированы, 1 очаг локализован, принимаются меры по локализации очага пожара лесного массива в районе с. Смоляниново, ситуация контролируется", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, масштабные лесные пожары в Луганской области вспыхнули 30 сентября. Жертвами пожаров стали 11 человек.

Также РБК-Украина писало, что по фактам пожаров в Луганской области правоохранители открыли 11 дел. Также к уголовным делам по фактам пожаров приобщили видеозапись, на которой видно, как российские наемники из оккупированных районов Луганской области пытались поджечь сухую траву.