У Луганській області ліквідували ще один осередок пожежі

У Луганській області ліквідували ще один осередок лісової пожежі. Таким чином вже ліквідовані 7 з 8 осередків займання.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Так, станом на 5 жовтня ліквідовані пожежі:
Поблизу села Вільхове Станично-Луганського району на площі 2 тисячі га локалізовано.
"Таким чином, станом на 10:00 5 жовтня 7 осередків ліквідовані, 1 пожежа локалізована, приймаються заходи по локалізації вогнища пожежі лісового масиву в районі с. Смоляниново, ситуація контролюється", - повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в Луганській області спалахнули 30 вересня. Жертвами пожеж стали 11 осіб.
Також РБК-Україна писало, що за фактами пожеж в Луганській області правоохоронці відкрили 11 справ. Також до кримінальних справ за фактами пожеж долучили відеозапис, на якому видно, як російські найманці з окупованих районів Луганської області намагалися підпалити суху траву.