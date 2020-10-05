У Луганській області ліквідували ще один осередок пожежі

Фото: гасіння пожежі в Луганській області (dsns.gov.ua)

У Луганській області ліквідували ще один осередок лісової пожежі. Таким чином вже ліквідовані 7 з 8 осередків займання.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Так, станом на 5 жовтня ліквідовані пожежі:

поблизу с. Байдівка Старобільського району на площі 50 га;

поблизу. Чмирівки Старобільського району на площі 50 га;

поблизу населених пунктів Піщане, Нижньотепле і Артема Станично-Луганського району на площі 20 га;

поблизу населених пунктів Лобачево і Геївка Станично-Луганського району на площі 1 400 га;

поблизу. Болотене Станично-Луганського району на площі 6 га;

поблизу населених пунктів Трьохізбенка, Муратово і Капітанове Новоайдарського району на площі 2,6 тис. га;

поблизу населених пунктів Боброво, Воронове та Борівське на площі 6 тис. га.

Поблизу села Вільхове Станично-Луганського району на площі 2 тисячі га локалізовано.

"Таким чином, станом на 10:00 5 жовтня 7 осередків ліквідовані, 1 пожежа локалізована, приймаються заходи по локалізації вогнища пожежі лісового масиву в районі с. Смоляниново, ситуація контролюється", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в Луганській області спалахнули 30 вересня. Жертвами пожеж стали 11 осіб.

Також РБК-Україна писало, що за фактами пожеж в Луганській області правоохоронці відкрили 11 справ. Також до кримінальних справ за фактами пожеж долучили відеозапис, на якому видно, як російські найманці з окупованих районів Луганської області намагалися підпалити суху траву.