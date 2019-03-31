В Луганской области избирателей подвозили автобусом

Фото: подвоз граждан к избирательным участкам (oporaua.org)

Данный случай может быть расценен как подкуп избирателей

В ходе выборов президента Украины в городе Рубежное Луганской области был организован подвоз людей к избирательному участку, что можно расценивать как возможный подкуп избирателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гражданскую сеть ОПОРА.

Сообщается, что на избирательный участок №441086 ТИО №112, который находится в городе Рубежное, подъезжал автобус, в котором находились люди преклонного возраста из отделенных районов города.

"Наряду с этим в полицию в отношении этой ситуации поступило 2 заявления. Одно заявление было от человека, который представился журналистом и сообщила, что людей централизованно в автобусе привезли голосовать за кандидата в президенты Юрия Бойко. Наряду с этим полицией зарегистрировано еще одно заявление от наблюдателя от Юрия Бойко, который утверждает, что подвоз автобусов организовано сторонниками Петра Порошенко", - сообщили в ОПОРА.

По данному факту было составлено 2 обращения в полицию. Правоохранители будут проверять обстоятельства происшествия и дадут правовую оценку ситуации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что полиция назвала количество нарушений на выборах по состоянию на 19:00. По состоянию на 19:00 правоохранителями было открыто 25 уголовных дел в зв'связи с нарушением избирательного законодательства