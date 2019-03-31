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В Луганській області виборців підвозили автобусом

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 19:50
В Луганській області виборців підвозили автобусом
Фото: підвезення громадян до виборчої дільниці (oporaua.org)

Даний випадок може бути розцінений як підкуп виборців

У ході виборів президента України в місті Рубіжне Луганської області було організовано підвезення людей до виборчої дільниці, що можна розцінювати як можливий підкуп виборців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Громадянську мережу ОПОРА.

Повідомляється, що на виборчу дільницю №441086 ТВО №112, яка знаходиться у місті Рубіжне, під’їжджав автобус, в якому знаходились люди похилого віку із відділених районів міста.

"Поряд із цим, у поліцію відносно цієї ситуації надійшло 2 заяви. Одна заява була від людини, яка представилася журналістом та повідомила, що людей централізовано в автобусі привезли голосувати за кандидата у президенти Юрія Бойка. Поряд із цим поліцією зареєстрована ще одна заява від спостерігача від Юрія Бойко, який стверджує, що підвіз автобусів організовано прихильниками Петра Порошенка", - повідомили в ОПОРА.

За цими фактами були складені 2 звернення до поліції. Правоохоронці будуть перевіряти обставини події й нададуть правову оцінку ситуації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що поліція назвала кількість порушень на виборах станом на 19:00. Станом на 19:00 правоохоронцями було відкрито 25 кримінальних справ у зв'язку з порушенням виборчого законодавства

 

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