В Луганской области без газа остаются 46 населенных пунктов, еще 38 - обесточены
В Луганской области без газоснабжения остаются 46 населенных пунктов. Еще 38 пунктов обесточены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
Отмечается, 23 апреля в результате обстрелов российскими оккупантами в Горной общине перебит магистральный газопровод высокого давления. Без газа остались около 5,5 тысячи абонентов.
Также из-за этого горела трансформаторная подстанция. Без света и воды вторые сутки находятся жители Северодонецка.
Всего в Луганской области 113 610 абонентов остались без газа. Света нет у 114 155 потребителей.
Напомним, вчера российские оккупанты 12 раз обстреляли Луганскую область. Погибли 8 мирных жителей, еще 2 ранены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.