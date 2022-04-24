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В Луганской области без газа остаются 46 населенных пунктов, еще 38 - обесточены

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Луганская область, Воскресенье 24 апреля 2022 14:16
В Луганской области без газа остаются 46 населенных пунктов, еще 38 - обесточены Фото: в Луганской области без газа остаются 46 населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Луганской области без газоснабжения остаются 46 населенных пунктов. Еще 38 пунктов обесточены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Отмечается, 23 апреля в результате обстрелов российскими оккупантами в Горной общине перебит магистральный газопровод высокого давления. Без газа остались около 5,5 тысячи абонентов.

Также из-за этого горела трансформаторная подстанция. Без света и воды вторые сутки находятся жители Северодонецка.

Всего в Луганской области 113 610 абонентов остались без газа. Света нет у 114 155 потребителей.

Напомним, вчера российские оккупанты 12 раз обстреляли Луганскую область. Погибли 8 мирных жителей, еще 2 ранены.

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