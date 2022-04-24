У Луганській області без газу залишаються 46 населених пунктів, ще 38 - знеструмлені
У Луганській області без газопостачання залишаються 46 населених пунктів. Ще 38 пунктів знеструмлені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Зазначається, 23 квітня в результаті обстрілів російськими окупантами у Гірській громаді перебитий магістральний газопровід високого тиску. Без газу залишилися близько 5,5 тисяч абонентів.
Також через це горіла трансформаторна підстанція. Без світла і води другу добу перебувають жителі Сєвєродонецька.
Всього у Луганській області 113 610 абонентів залишилися без газу. Світла немає у 114 155 споживачів.
Нагадаємо, вчора російські окупанти 12 разів обстріляли Луганську область. Загинули 8 мирних жителів, ще 2 поранені.
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