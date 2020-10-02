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В Луганской области эвакуируют еще одно село

Луганская область, Пятница 02 октября 2020 20:20
В Луганской области эвакуируют еще одно село
Фото: ликвидация пожара (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Луганской области продолжается борьба с пожарами. В связи с этим власти приняли решение эвакуировать жителей села Боровеньки Кормянского района.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Спасатели вместе с полицией эвакуировали жителей села - стариков, одиноких и лежачих в Новоастраханскую больницу.

"Подготовленными стоят автобусы для экстренной эвакуации. Люди помогают чем, могут, чтобы огненная стихия не дошла до жилых домов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что перекрыто движение со стороны Северодонецка на Старобельск.

Напомним, по состоянию на сегодня ситуация с масштабными пожарами в Луганской области контролируемая. Сегодня в области утих ветер, а также пошел дождь.

Также РБК-Украина писало, что спасатели потушили очаги пожаров вокруг КПВВ "Станица Луганская" на линии разграничения, но опасность распространения огня с прилегающей территории остается.

Кроме того, по фактам пожаров в Луганской области правоохранители открыли 10 уголовных производств. От огня пострадали около 300 домов.

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Новости Украины Происшествия Луганскпожарэвакуация
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