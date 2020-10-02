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У Луганській області евакуюють ще одне село

Луганська область, П'ятниця 02 жовтня 2020 20:20
У Луганській області евакуюють ще одне село
Фото: ліквідація пожежі (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В Луганській області триває боротьба з пожежами. У зв'язку з цим влада прийняли рішення евакуювати жителів села Боровеньки Кормянского району.

Про це повідомляє прес-служба поліції Луганської області.

Рятувальники разом з поліцією евакуювали жителів села - людей похилого віку, одиноких і лежачих в Новоастраханську лікарню.

"Підготовленими стоять автобуси для екстреної евакуації. Люди допомагають чим можуть, щоб вогняна стихія не дійшла до житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що перекрито рух з боку Сєвєродонецька на Старобільськ.

Нагадаємо, станом на сьогодні ситуація з масштабними пожежами в Луганській області контрольована. Сьогодні в області затих вітер, а також пішов дощ.

Також РБК-Україна писало, що рятувальники загасили вогнища пожеж навколо КПВВ "Станиця Луганська" на лінії розмежування, але небезпека поширення вогню з прилеглої території залишається.

Крім того, за фактами пожеж в Луганській області правоохоронці відкрили 10 кримінальних проваджень. Від вогню постраждали близько 300 будинків.

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Новини України Надзвичайні події Луганськпожежаевакуація
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