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У Луганській області депутата підозрюють в організації "референдуму ЛНР"

Луганська область, Понеділок 30 листопада 2020 15:45
У Луганській області депутата підозрюють в організації "референдуму ЛНР"
Фото: герб у прокуратури (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Депутату Троїцького селищної ради Луганської області повідомили про підозру. Її підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

За даними слідства, 11 травня 2014 року депутат взяла участь в організації і проведенні так званого "референдуму" за підтримки "Акта про державну самостійність ЛНР" на території селища Троїцьке Луганської області.

Жінка була членом виборчої комісії". Вона здійснювала облік осіб, видавала "бюлетені", стежила за процесом і порядком голосування на виборчій дільниці".

Після проведення псевдореферендуму бюлетені, протоколи та інші документи передали в "Центральної виборчої комісії" для подальшого проголошення незалежності "ЛНР".

Санкція статті, в якої підозрюється депутат, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, в Донецькій області прокуратура звинуватила депутата Лиманського міськради в участі в проведенні так званого "референдуму" у "ДНР" у 2014 році.

Крім того, у Луганській області засудили бойовика, який у 2014 році брав участь у так званій "охорони громадського порядку" Сіверськодонецька. Він входив в підрозділ "Привид".

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