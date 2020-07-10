В Луганской области четвертый день тушат лесной пожар

Пожар в Луганской области тушат с 6 июля. Сейчас огонь локализован, но спасатели продолжают тушить пожар.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ориентировочная площадь пройденная огнем составила около 5 тыс. га. Тушат огонь в трех очагах.

Всего к ликвидации пожара привлечены 1 тыс. 169 чел. и 228 ед. техники, из них от ГСЧС - 559 чел. личного состава и 111 единиц. пожарно-спасательной и другой специальной техники (в том числе 2 самолета АН-32П).

Напомним, в Луганской области загорелся лес, а высокая температура воздуха и сильные ветры способствовали быстрому перемещению огня.

Отметим, что полиция рассматривает несколько версий возникновения пожаров в Луганской области, одна из них - обстрел боевиков.

Кроме того, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла комплекс мер для ликвидации последствий пожаров в Луганской области.