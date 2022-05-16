В Луганской области частично восстановили мобильную связь и газ

В Луганской области частично восстановили мобильную связь, газоснабжение. В Лисичанске кое-где есть свет, водоснабжения так и нет во всей области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Газом у нас обеспечены пять населенных пунктов. Три - полностью, еще два - частично. Это 21 375 абонентов. Впрочем, есть серьезные повреждения на магистральных газопроводах и распределительных станциях в Донецкой области. Некоторые из них перекрыты", - рассказал он.

По его словам, газа, остающегося в трубах и хранилищах, хватит жителям нашего региона где-то на два месяца. Также удалось частично восстановить мобильную связь, которой не было больше недели.

"В Лисичанске местами есть свет. Централизованное водоснабжение отсутствует по всей области. Спасателями вчера развезено 40 тонн воды для нужд населения", - добавил глава региона.