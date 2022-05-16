RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Луганській області частково відновили мобільний зв’язок та газ

Фото: у Луганській області частково відновили мобільний зв'язок та газ (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Гурковська

В Луганській області частково відновили мобільний зв'язок, газопостачання. У Лисичанську подекуди є світло, водопостачання так і немає у всій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Газом в нас забезпечені п’ять населених пунктів. Три - повністю, ще два - частково. Це 21 375 абонентів. Втім, є серйозні пошкодження на магістральних газогонах та розподільчих станціях в Донецькій області. Деякі з них перекриті", - розповів він.

За його словами, газу, який залишається в трубах та сховищах, вистачить жителям нашого регіону десь на два місяці. Також вдалося частково поновити мобільний зв'язок, якого не було більше тижня.

"У Лисичанську подекуди є світло. Централізоване водопостачання відсутнє по всій області. Рятувальниками учора розвезено 40 тонн води для потреби населення", - додав очільник регіону.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти під час обстрілу пошкодили лінію електропередач у Луганській області. Весь регіон залишився без світла.

Також російські окупанти обстріляли Попаснянський водоканал. В результаті мільйон людей, зокрема й мешканці окупованої частини Донбасу залишилися без водопостачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ