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В Луганской области будут судить боевика "ЛНР"

Автор: Роман Тверденко

В Луганской области завершено досудебное расследование касательно боевика так называемой "ЛНР". Теперь дело рассмотрит суд.

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Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

Было установлено, что в начале июля 2014 года житель Северодонецка вступил в "Армию Юго-востока", в которой был минером диверсионно-подрывной группы. Он оказывал сопротивление украинской армии на территории Лисичанска, а также участвовал в минировании мостов и дорог в Луганской области, имевших стратегическое значение. Также он был дежурным на заминированных объектах и занимался обслуживанием взрывных устройств.

Деятельность группы была прекращена в июле 2014 года после освобождения населенных пунктов Луганской области.

Подозреваемый признал свою вину, содействовал следствию и раскрытию соучастников. Он обвиняется по ч.2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины (деятельность в непредусмотренных законом вооруженных формированиях).

Напомним, в начале ноября Служба безопасности Украины задержала участника диверсионной группы "Бергмана" из состава боевиков ОРЛО. Он причастен к подрыву ряда объектов инфраструктуры на Донбассе.

Кроме того, ранее в Луганской области задержали 33-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным членом террористической группировки "ЛНР" в Северодонецке.

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