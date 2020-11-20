У Луганській області судитимуть бойовика "ЛНР"

В Луганській області завершено досудове розслідування щодо бойовика так званої "ЛНР". Тепер справу розгляне суд.

Про це повідомляє прокуратура Луганської області.

Було встановлено, що на початку липня 2014 року житель Сєвєродонецька вступив в "Армию Юго-Востока", в якій був мінером диверсійно-підривної групи. Він чинив опір українській армії на території Лисичанська, а також брав участь у мінуванні мостів і доріг в Луганській області, що мали стратегічне значення. Також він був черговим на замінованих об'єктах і займався обслуговуванням вибухових пристроїв.

Діяльність групи була припинена в липні 2014 року після звільнення населених пунктів Луганської області.

Підозрюваний визнав свою вину, сприяв слідству і розкриттю співучасників. Він звинувачується за ч.2 статті 260 Кримінального кодексу України (діяльність у непередбачених законом збройних формуваннях).

Нагадаємо, на початку листопада Служба безпеки України затримала учасника диверсійної групи "Бергмана" зі складу бойовиків ОРЛО. Він причетний до підриву ряду об'єктів інфраструктури на Донбасі.

Крім того, раніше в Луганській області затримали 33-річного жителя Маріуполя, який у 2014 році був активним членом терористичного угруповання "ЛНР" у Сєвєродонецьку.