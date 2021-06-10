У Луганській області бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ

Проросійські бойовики у Луганській області обстріляли безпілотник місії ОБСЄ. Найманці відкрили вогонь по апарату спостерігачів 7 червня в окупованому населеному пункті Обозне.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook .

"Прокремлівські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї по БПЛА СММ малого радіуса дії, внаслідок чого місія була змушена приземлити його", - розповіли у штабі.

Окупанти також продовжують глушити безпілотники ОБСЄ за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Випадки перешкоджання роботі БПЛА було зафіксовано 5 та 6 червня поблизу населеного пункту Степанівка.

"Вищезазначені факти засвідчують, що російсько-окупаційні війська й далі демонструють небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - наголосили в командуванні ООС.