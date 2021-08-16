В Луганской области автомобиль ГСЧС попал в аварию: пострадали два человека

Сообщается, что в воскресенье, 15 августа, в 15:35 правоохранители получили сообщение о том, что по улице Новикова перевернулся автомобиль ГСЧС.

"На месте происшествия следователи установили, что автомобиль ГСЧС "МАЗ", которым управлял 42-летний водитель, двигался на вызов по улице Новикова в направлении улицы Курчатова. Вблизи дома №13 по улице Новикова, неустановленный на данный момент автомобиль светлого цвета, который двигался в попутном направлении, совершил маневр - поворот, из-за чего водитель специального автомобиля совершил экстренное торможение, выехал с дорожного полотна и перевернулся", - сообщила Погукай.

В полиции сообщили, что водитель автомобиля ГСЧС госпитализирован в травматологическое отделение больницы Северодонецка, а 35-летней фельдшеру-спасателю оказана медицинская помощь.

Уголовное производство открыто по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).