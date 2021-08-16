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У Луганській області автомобіль ДСНС потрапив в аварію: постраждали дві людини

Автор: РБК-Україна

В результаті аварії двоє людей отримали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря поліції області Тетяну Погукай.

Повідомляється, що в неділю, 15 серпня, о 15:35 правоохоронці отримали повідомлення про те, що по вулиці Новікова перекинувся автомобіль ДСНС.

"На місці події слідчі встановили, що автомобіль ДСНС "МАЗ", яким керував 42-річний водій, рухався на виклик по вулиці Новікова в напрямку вулиці Курчатова. Поблизу будинку №13 по вулиці Новікова, невстановлений на даний момент автомобіль світлого кольору, який рухався в попутному напрямку, здійснив маневр - поворот, через що водій спеціального автомобіля здійснив екстрене гальмування, виїхав з дорожнього полотна і перекинувся",-повідомила Погукай.

У поліції повідомили, що водій автомобіля ДСНС госпіталізований в травматологічне відділення лікарні Сєвєродонецька, а 35-річній фельдшеру-рятувальнику надана медична допомога.

Кримінальне провадження відкрито за ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, що 15 серпня у Львівській області сталася аварія, в результаті якої постраждали 6 осіб.

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