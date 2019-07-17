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СБУ заблокировала нелегальные пассажирские перевозки из "ЛНР"

Новости » Происшествия    17.07.2019 - 15:37
СБУ заблокировала нелегальные пассажирские перевозки из "ЛНР"
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Организатор перевозок сотрудничал с боевиками "ЛНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали механизм нелегальных пассажирских перевозок из временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установили оперативники спецслужбы, житель Луганска организовал нелегальные пассажирские перевозки с территории так называемой "Луганской народной республики" на подконтрольную украинским властям территорию и в обратном направлении. Также организацией перевозок занимались двое жителей Киева.

"Автобусы с пассажирами направлялись в РФ через временно неконтролируемый украинской властью участок государственной границы и въезжали в Украину через пункты пропуска", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, по данным спецслужбы, организатор перевозок оказывал материальную поддержку боевикам "ЛНР". В частности, мужчина предоставлял транспортные средства для перевозки боевиков и платил "налоги" в бюджет псевдореспубликы. Во время обысков по месту жительства подозреваемых оперативники обнаружили документацию, подтверждающую их причастность.

"Сейчас трем соучастникам противоправной схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, наложен арест на транспортное средство, решается вопрос об избрании фигурантам мер пресечения", - отметили в СБУ.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала масштабный механизм финансирования террористической организации "Луганская народная республика". Общий объем средств, переведенных лишь через национальную платежную систему, превысил 60 млн гривен.

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныЛуганскЛНРпассажироперевозки
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