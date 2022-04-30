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В Луганской области более 99 тысяч потребителей находятся без света

В Луганской области у многих потребителей отсутствует свет (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Луганской области из-за обстрелов обесточены 42 населенных пункта, 29-полностью и 13 частично. Также 99 295 потребителей находятся без электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, сейчас восстанавливают газ и свет в городах, в небольших населенных пунктах это сделать уже сложно

Отмечается, что вчера российским снарядом был поврежден очередной газопровод в Лисичанске.

"Газовики и электрики еще как-то восстанавливают газ и свет в крупных городах, где возникают незначительные повреждения. В критических случаях до конца активных боевых действий вряд ли что-то отремонтируем даже в некоторых районах Лисичанска и Северодонецка. В небольших населенных пунктах это сделать уже сложно, или невозможно, как вот в горной общине или в Попасной", - написал председатель ОВА.

Кроме того, газ есть у 45 315 абонентов.

Также обесточены 42 населенных пункта, 29 - полностью и 13 частично. В частности, 99 295 потребителей находятся без электроэнергии.

Ограничено водоснабжение в Северодонецке. К тому же полностью отсутствует в Рубежном, Попасной, Лисичанске, Новодружеске, Приволье. Также отсутствует в населенных пунктах, которые обслуживает Попаснянский районный водоканал.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области два спасателя попали под обстрел и получили ранения.

Также мы писали, что в Луганской области запретили посещать кладбища.

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