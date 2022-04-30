В Луганской области более 99 тысяч потребителей находятся без света

По его словам, сейчас восстанавливают газ и свет в городах, в небольших населенных пунктах это сделать уже сложно

Отмечается, что вчера российским снарядом был поврежден очередной газопровод в Лисичанске.

"Газовики и электрики еще как-то восстанавливают газ и свет в крупных городах, где возникают незначительные повреждения. В критических случаях до конца активных боевых действий вряд ли что-то отремонтируем даже в некоторых районах Лисичанска и Северодонецка. В небольших населенных пунктах это сделать уже сложно, или невозможно, как вот в горной общине или в Попасной", - написал председатель ОВА.

Кроме того, газ есть у 45 315 абонентов.

Также обесточены 42 населенных пункта, 29 - полностью и 13 частично. В частности, 99 295 потребителей находятся без электроэнергии.

Ограничено водоснабжение в Северодонецке. К тому же полностью отсутствует в Рубежном, Попасной, Лисичанске, Новодружеске, Приволье. Также отсутствует в населенных пунктах, которые обслуживает Попаснянский районный водоканал.