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В Луганской области два спасателя попали под обстрел и получили ранения

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Луганская область , Пятница 29 апреля 2022 17:26
В Луганской области два спасателя попали под обстрел и получили ранения Спасатели на Луганщине получили ранения (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Татьяна Самарук

В Луганской области два сотрудника ГСЧС получили ранения при исполнении. Сообщается, что они попали под обстрел российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.

Так, старший пожарный-спасатель и водитель 38 государственной пожарно-спасательной части ехал на помощь мирному населению в Новодружеськ.

Однако, там они попали под обстрелы российской армии.

Отмечается, в спасателя диагностировано баротравму головы, у водителя - осколочное ранение лица.

Сейчас им оказывают помощь врачи.

Ранее мы сообщали, что за сутки в Луганской области погибли 4 человека.

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