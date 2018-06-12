У Луганській області 8 людей отруїлись грибами

Отруїлись шестеро дорослих та двоє дітей

За тиждень у Луганській області зареєстровано вісім випадків отруєння грибами, внаслідок яких постраждало шестеро дорослих та двоє дітей. Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (ЛОВЦА).

"Тільки за останній тиждень зареєстровано вісім випадків отруєння грибами, внаслідок яких постраждало шість дорослих та двоє дітей", - йдеться у повідомленні.

Так, у ЛОВЦА попереджають про харчову безпеку і нагадують правила поведінки у разі підозри на отруєння грибами.

"Ні в якому разі не збирайте гриби біля залізничних колій, автомобільних доріг, поблизу електростанцій, житлових масивів, промислових зон і підприємств, звалищ побутових відходів і смітників", - йдеться у повідомленні.

"Не збирайте червивих, поламаних, старих, що переспіли, або занадто молодих грибів. Не їжте гриби сирими! Не випробуйте долю, купляючи гриби на базарі, у місцях несанкціонованої торгівлі та у сумнівних осіб. Не купуйте дикорослих грибів на ринках ні в якому виді (сирі, консервовані, мариновані, сушені) - грибна отрута не нейтралізується та не знищується під час кип’ятіння, маринування і консервації", - додають в адміністрації.

Крім того, як зазначають у пресс-службі, необхідно пам’ятати, що для готування грибів не можна використовувати чавунний, мідний або олов’яний посуд. Сирий продукт не можна довго зберігати, тим паче у теплі. Вони підлягають кулінарному опрацюванню у день збору.

Симптомами отруєння грибами виступають нудота, блювота, запаморочення, гострий біль у животі.

"При перших ознаках отруєння негайно викликайте "Швидку допомогу“ за телефоном "103“. До приїзду лікарів необхідно промити шлунок від залишків їжі, дати випити постраждалому підсолену воду, міцний холодний чай. З’ясувати, хто вживав разом із хворим гриби, застосувати профілактичні заходи. Категорично забороняється вживати будь-які спиртні напої. Залишки нез’їдених грибів потрібно залишити для лабораторного дослідження", - роз’яснюється у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за фактом масового отруєння у Харкові у одній із шкіл Московського району поліція відкрила кримінальне провадження. Через отруєння у Харкові госпіталізовано 26 дітей.