UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Луганской области 38 населенных пунктов остаются без света

Фото: в Луганской области обесточены 38 населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Луганской области, где идут интенсивные боевые действия, частично или полностью обесточены 38 населенных пунктов. Электроэнергия есть лишь в пяти населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Из 43 обесточенных населенных пунктов в Луганской области без электроэнергии остаются 38 - 25 полностью и 13 частично", - говорится в сообщении.

За двое последних суток коммунальщики вернули свет 35 553 потребителям.

Кроме того, газоснабжение есть лишь в шести населенных пунктах (45 375 абонентов). В трех из них газ есть лишь частично.

Почти во всех населенных пунктах централизованная подача воды отсутствует. Частично вода есть только в Северодонецке. За сутки спасатели развезли 41 тонну воды для местных жителей.

Напомним, что оккупанты не перестают обстреливать Луганскую область. В результате вражеских атак вчера разрушены 15 домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскВойна России против Украины