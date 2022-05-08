В Луганской области 38 населенных пунктов остаются без света

"Из 43 обесточенных населенных пунктов в Луганской области без электроэнергии остаются 38 - 25 полностью и 13 частично", - говорится в сообщении.

За двое последних суток коммунальщики вернули свет 35 553 потребителям.

Кроме того, газоснабжение есть лишь в шести населенных пунктах (45 375 абонентов). В трех из них газ есть лишь частично.

Почти во всех населенных пунктах централизованная подача воды отсутствует. Частично вода есть только в Северодонецке. За сутки спасатели развезли 41 тонну воды для местных жителей.