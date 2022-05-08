У Луганській області 38 населених пунктів залишаються без світла

"Із 43 знеструмлених населених пунктів на Луганщині без електроенергії залишаються 38 - 25 повністю та 13 частково", - йдеться у повідомленні.

За дві останні доби комунальники повернули світло 35 553 споживачам.

Крім того, газопостачання є лише в шести населених пунктах (45 375 абонентів). У трьох з них газ є лише частково.

Майже у всіх населених пунктах централізована подача води відсутня. Частково вода є лише у Сєвєродонецьку. За добу рятувальники розвезли 41 тонну води для місцевих жителів.