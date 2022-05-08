У Луганській області 38 населених пунктів залишаються без світла

У Луганській області, де йдуть інтенсивні бойові дії, частково або повністю знеструмлені 38 населених пунктів. Електроенергія є лише в п'яти населених пунктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Із 43 знеструмлених населених пунктів на Луганщині без електроенергії залишаються 38 - 25 повністю та 13 частково", - йдеться у повідомленні.
За дві останні доби комунальники повернули світло 35 553 споживачам.
Крім того, газопостачання є лише в шести населених пунктах (45 375 абонентів). У трьох з них газ є лише частково.
Майже у всіх населених пунктах централізована подача води відсутня. Частково вода є лише у Сєвєродонецьку. За добу рятувальники розвезли 41 тонну води для місцевих жителів.
Нагадаємо, що окупанти не перестають обстрілювати Луганську область. Внаслідок ворожих атак вчора зруйновані 15 будинків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.