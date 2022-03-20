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У Луганській області майже 100 тисяч осіб перебувають без світла

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Луганська область, Неділя 20 березня 2022 08:39
У Луганській області майже 100 тисяч осіб перебувають без світла Фото: в Луганській області 100 тисяч людей залишаються без світла (t.me/nexta_live)
Автор: Наталія Юрченко

У Луганській області станом на 20 березня спостерігаються проблеми з газо- та електропостачанням. Без світла залишаються майже 100 тисяч місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, повністю знеструмлено 26 населених пунктів, ще у 12 пунктах електроенергії немає частково. Без світла перебувають 98 364 споживачі, відключено 627 трансформаторних підстанцій.

Крім того, повністю відсутній газ у 23 населених пунктах, у 7 - частково. Всього без тепла залишаються 35 тисяч абонентів.

"Працівники Сєвєродонецької ТЕЦ та комунальники, незважаючи на обстріли, за цей місяць декілька разів лагодили пошкоджену мережу та повертали тепло у домівки містян", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 березня окупанти зруйнували 24 будинки у Рубіжному та Сєвєродонецьку Луганської області. Внаслідок обстрілів загинуло троє людей, серед них двоє дітей.

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