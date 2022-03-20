У Луганській області майже 100 тисяч осіб перебувають без світла
У Луганській області станом на 20 березня спостерігаються проблеми з газо- та електропостачанням. Без світла залишаються майже 100 тисяч місцевих жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
За його словами, повністю знеструмлено 26 населених пунктів, ще у 12 пунктах електроенергії немає частково. Без світла перебувають 98 364 споживачі, відключено 627 трансформаторних підстанцій.
Крім того, повністю відсутній газ у 23 населених пунктах, у 7 - частково. Всього без тепла залишаються 35 тисяч абонентів.
"Працівники Сєвєродонецької ТЕЦ та комунальники, незважаючи на обстріли, за цей місяць декілька разів лагодили пошкоджену мережу та повертали тепло у домівки містян", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 19 березня окупанти зруйнували 24 будинки у Рубіжному та Сєвєродонецьку Луганської області. Внаслідок обстрілів загинуло троє людей, серед них двоє дітей.
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