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У Луганській області затримали бойовика "ЛНР"

Новини » Суспільство    03.09.2019 - 16:43
У Луганській області затримали бойовика "ЛНР"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Відносно чоловіка відкрите кримінальне провадження

В Луганській області поліцейські затримали 36-річного луганчанина, який перебував у лавах незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, чоловік раніше був неодноразово судимого за скоєння тяжких злочинів.

Як пояснив затриманий, у травні 2014 року він вступив до лав незаконних озброєних формувань, де протягом місяця з зброєю в руках виконував функції з охорони військової частини в смт. Олександрівськ. При виконанні обов'язків, побачивши, що його керівництву байдуже за їх долі, він покинув ряди бандформування.

відносно чоловіка відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". Ведеться слідство.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на блокпостах біля міста Маріуполя Донецької області затримали шість осіб, причетних до діяльності незаконних збройних формувань.

Крім того, у Запорізькій області співробітники Служби безпеки України затримали бойовиків терористичної організації "Донецька народна республіка".

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