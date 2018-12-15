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В Луганской обл. военные изъяли партию контрабанды на более полумиллиона гривен

Новости » Происшествия    15.12.2018 - 22:39
В Луганской обл. военные изъяли партию контрабанды на более полумиллиона гривен
Фото: изъяты сигареты (fb.com/pressjfo.news)

Военнослужащие изъяли более 20 тыс. пачек сигарет

В субботу, 15 декабря, вблизи населенного пункта Трехизбенка (Луганская область) военнослужащие из состава Объединенных сил обнаружили и изъяли партию контрабандных сигарет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, военные задержали двух местных жителей, которые пытались незаконно переместить из оккупированной территории Луганской области контрабандные сигареты. В ходе осмотра автомобиля, на котором передвигались задержанные, было обнаружено 20890 пачек сигарет. Ориентировочная стоимость изъятой партии составляет около 676 тыс. гривен.

"В отношении правонарушителей составлены административные протоколы. В настоящее время решается вопрос о регистрации уголовного производства по факту транспортировки незаконно изготовленных подакцизных товаров", - отметили в ведомстве.

Кроме того, автомобили и изъятые сигареты были переданы сотрудникам Государственной фискальной службы Украины.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области пограничники задержали автомобиль, водитель которого перевозил партию контрабандных сигарет.

Ранее РБК-Украина писало, что в Одесской области правоохранители прекратили перемещения контрабанды сигарет на сумму около 2,5 млн гривен.

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